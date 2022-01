Slik skal Vestland bli det leiande verdiskapingsfylket

Nyhende

I juni vedtok fylkestinget ein regional plan for innovasjon og næringsutvikling. Planen med namnet «Berekraftig verdiskaping - regional plan for innovasjon og næringsutvikling 2021–2033», peikar ut retninga for arbeidet med næringsutvikling og verdiskaping i Vestland dei komande tolv åra. Ambisjonane i planen er store og hovudmålet er at Vestland skal vere det leiande verdiskapingsfylket basert på berekraftig bruk av naturressursar, grøn næringsutvikling og innovasjon.