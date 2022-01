Psykiatri dominerte politiet sine utrykkingar

Nyhende

– Jule- og nyttårshelga har vore rolegare for politiet enn i ein «normal situasjon». Det er ingen tvil om at eit nedstengt uteliv og skjenkestopp påverkar politiet sin oppdragsmengde, men trass i det har det vore mange oppgåver å ta seg av for politivakta rundt i heile Sogn og Fjordane, konstaterer Arne Johannessen, politisjef i Sogn og Fjordane i ei pressemelding.