Gråmåsen slit - ny på raudlista i år

Nyhende

Raudlista er utarbeidd av Artsdatabanken som er ein kunnskapsbank for naturmangfald. Lista vert revidert kvar sjette år, og tek temperaturen på korleis det står til med naturen vår. Både plantar, dyr, fuglar, insekt og fiskar kan stå i fare for å bli utrydda. Av arter på våre kantar er også villaksen ny på årets raudliste. Naturvernforbundet opplyser at i alt 4957 artar er truga(21% av alle).