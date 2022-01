Kommunen meiner at det er alvorlege avvik i geoteknisk prosjektering

Vert fråteke ansvarsrett

Stad kommune har gjort vedtak om tilbaketrekking av Sunnfjord Geo Center AS (SGC) sin ansvarsrett i geoteknisk prosjektering for tiltak som gjeld etablering av storbilparkering med døgnkvileplassar i Eid næringspark på Nordfjordeid. SGC har varsla kommunen om at dei vil klage på vedtaket.