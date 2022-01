Sendt ut gult og oransje varsel

Nyhende

Ifølgje varsom.no er det sendt ut oransje varsel for snøskred i Indre Fjordane både måndag og tysdag. Det har vore sendt ut oransje varsel i området sidan 30. desember.

Årsaka til at det er sendt ut oransje varsel er at så lenge det kjem snø og er vind i fjellet kan skred bli løyst ut naturleg. Skredfaren vert mindre når vêret roar seg. Tidlegare denne veka har det vore sterk vind frå fleire retningar, og det ligg fokksnø i fjellet som det også er mogleg å løyse ut skred i. I låglandet er det venta at dei fleste våte skred gjekk søndag, og det er avgrensa kor mykje snø som er igjen og som kan lage skred i bratt terreng. Men der det ligg snø som får regn på seg, kan det framleis utløyse skred.

Kan bli store

Tysdag er vurderinga slik at på grunn av nysnø er det betydeleg mengder med snø i leheng i høgfjellet, og skred kan bli store. Utover ettermiddagen skal vinden roe seg og snødekket vil gradvis stabilisere seg.

Venta snø

Ifølgje Yr er det frå måndag kveld til tysdag kveld venta mykje snø over 200–400 meter over havet, og i ytre strøk er det venta snø over 400–600 meter over havet. I indre strøk er det lokalt venta snø også under 200 meter. Det kan kome rundt 15 til 25 centimeter snø lokalt, og i høgda er det venta meir snø.

Det er difor sendt ut gult varsel, som gjeld for Vestland, Gjesdal, Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand, Forsand, Bjerkreim og Lund.

Ein vert oppmoda om å beskytte sårbare installasjonar og gjenstandar som ikkje toler den venta snømengda.

Rekn også ekstra tid til transport og køyring, og bruk riktige dekk og køyr etter forholda.

Det kan vere lokale vanskelege køyreforhold, og snøfokk gir redusert sikt og moglegheit for kolonnekøyring og/eller stengde vegar.