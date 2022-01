Nyhende

Verts råka vart Øystein Leite og familien råka, då taket på løa vart rive av og eit bustad hus under oppføring vart lagt flatt til bakken. I tillegg til at Kjølsdalen vart hardt råka, skapte stormen store problem over heile Sogn og Fjordane, fekk også andre delar av kommunen smake på naturkreftene som var i sving.