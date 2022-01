Søkjer etter person i Eidsfjorden

Nyhende

Med på søket etter den sakna personen er Brann, Helse/ambulanse, Politi, Røde Kors og eit redningshelikopter frå redningssentralen i Florø.

Det var rundt klokka eitt på etter middagen 1. nyttårsdag at alarmen gjekk. Den som varsla naudetatane var Iver Moen som vart vitne til at ein person, ei dame/jente, gjekk ut på stranda i Sagaparken, kjende på vatnet og starta å symje utover.

‒ Det er ikkje uvanleg at enkelte tek seg eit bad på denne tida av året, men då er det som regel ein kort tur i vatnet på raskt på land att. Den personen som eg såg gjorde ikkje det. Vedkomande starta å symje langt utover. Eg hadde augekontakt med personen , medan eg ringde Røde Kors, 113 og re3dnmingssentralen i Florø. Eg oppfatta raskt at her ville vi få bruk for båt, og eg prøvde å ringe personar som eg kjenner som både har mobiltelefon og båt, men ingen svarte, seier Ivar Moen som i løpet av kort tid observerte at Eid Brannvern kom til staden.

Kjenner identiteten

Politiet på staden stadfestar at dei kjenner identiteten til personen dei no leiar etter.