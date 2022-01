Godt nyttår!

Nyhende

For meg har det vore begge deler. Dette året avrunda eg eit 53 varig arbeidsliv i private bedrifter og som sjølvstendig næringsdrivande, eit arbeidsliv som hovudsakleg har bestått i arbeid med fisk, til eg frå 1/11- 21 til hausten 23` skal eg vere ordførar i Stad kommune. Dette er ein jobb som eg har tatt på meg med ærefrykt og stor respekt.

Mange har spurt meg om eg ikkje kunne tenkt meg å ha vore yngre no når eg har ei slik stilling, men sanninga er at det kunne eg faktisk ikkje ha tenkt meg. Når eg tenkjer tilbake 20 år så var eg ikkje klar for ei så stor gjerning, medan eg no føler meg trygg og sikker i jobben. Den tryggheita er tufta på eit langt arbeidsliv og kunnskapen som eg har opparbeida der.

Stad kommune må vere ei av dei mest spennande kommunane å leve og busette seg i. Vi har nok ikkje sett alle fordelane endå, men etter 2 års ekteskap synes det klart at her er mykje godt å arbeide vidare med. Samarbeidet mellom Eid og Selje har vist at det går an å få til gode løysingar mellom to kommunar som før har stått på eigne bein, og at løysingane som ein kjem fram til kan bli betre.

Vi må nok bruke heile denne valperioden til å finne ut korleis ein kan hente ut dei beste synergiane i samanslåinga og kanskje ein del av den neste valperioden også,. Omstillingsdokumentet som vart etablert med bakgrunn i 2020 budsjettet, er styrande for dette arbeidet.

Og i 2022 budsjettet som vi nettopp har handsama, har vi lagt inn ei note om tettare informasjon om omstillingsarbeidet mellom administrasjon og politikk. Til tross for dette ser Stad kommune til å kome ut av året med eit regentskap som følger budsjettet frå 2020, og forhåpentlegvis slepp vi å bruke av disposisjonsfondet til drifta.

Året 2021 har bydd på utfordringar, eit nytt virusutbrot, omfattende permitteringar innen hotell-, restaurant- og underholdningsbransjen, brysomme straumprisar, renteauke og utsikter til fleire nye renteauke. Vi får håpe at samfunnet i 2022 ikkje blir så prega av virusutbrot og at vi får opne opp igjen og bevege oss friare i det komande året.

Sjølv om det er mange som får det ekstra tungt i pandemitida, så vil eg gje ein ekstra takk til alle tilsette i helse og omsorgstenestene våre. Det er ikkje tvil om at det er dei som som tar største byrda når pandemien slår til.

Det skjer mykje spanande i kommunen vår, men eg vil trekkje fram eit prosjekt som kanskje ikkje har fått den merksamda som den fortener. Stad kommune, saman med Nordre-Follo kommune, har fått midlar til å vere med på eit prosjekt frå forskningsrådet som omtalast som «Den samskapande kommune». Dtte prosjektet starta i januar 2021 og skal gå over tre år. Dette er eit spanande prosjekt som går på 3-delprosjekt (urbant landbruk, eit meiningsfullt og aktivt liv og framtidas heimebasert omsorg). Det involverer deltaking frå folkevalde, næringsliv, tilsette, innbyggjarar og frivillige. Dette prosjektet kan de lese om på kommunen si heimeside.

Vi har også mange andre både private og kommunale/statlege prosjekt som vi vil sjå konturane av i 2022.

Symbiosen mellom Sjømatstaden, Lefdal Mining og automasjonsmiljøet på Nordfjordeid fram står som eit spanande prosjekt som vil bli interessant å fylgje i framtida.

Nytt byggjefelt på Bryggja, nytt næringsområde og sentrumsplanar på Nordfjordeid og sentrumsutvikling på Leikanger og Selje, vil gjere at bulysta blir større i heile kommuna.

Vi håper også at vi ser starten på det store statlege prosjektet Stad Skipstunnel i 2022, og alt det vil medføre av aktivitetar i heile Nordfjord og Sunnmøre. Som vertskommune til dette nasjonale prosjektet vil det binde opp mykje kommunal tid og ressursar til planlegging og oppfølging.

Det står mange andre spennande ting på dagsorden, og kan nemnast i fleng: Inviro (desentralisert utdanning), Campus Nordfjord, Statens Hus, Seljesanden Hotell og spanande utvikling av næringsklynga på Leikanger.

Det er sikkert mange prosjekt som er gløymt, men det viser omfanget av alt som skjer i kommunen vår. Det er kjekt å lese og høyre om etablerte bedrifter i kommunen vår som har gode tider, og at det politiske miljøet følger opp og ikkje legger eigedomskatt på bruk og næring.

Avslutningsvis vil eg også nemne at vi faktisk har fått inn to stortingsrepresentantar frå Nordfjordeid, sjølv om det er ein som representerer gamle fylke, så gratulerer til Alfred og Sveinung.

Med dette ynskjer eg alle innbyggarane i Stad kommune eit riktig Godt Nytt år.

Med vennlig helsing