‒ Bortsett frå ei trafikkulukke på den siste dagen i fjoråret, som skjedde i Blekesvingen på riksveg 15 der fem personar var involvert, og at vi har tatt ein person i Indre Nordfjord for køyring i ruspåverka tilstand, så har det vore ei veldig fredeleg nyttårshelg, seier Kurt Hammerø, innsatsleiar for Politiet i Nordfjord.