Nyhende

Klokka 05:13 melde Politiet at det hadde skjedd ei trafikkulukke på Panoramavegen ved evla Tvinna i Stryn kommune. Politiet melder at ein bil med fire personar har involvert i uhellet, og at alle personane er ute av køyretøyet. Vidare meldast det om at det skal vere glatt på staden der trafikkulukka fann stad.