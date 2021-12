Store budsjettutfordringar og nyval av ordførar

Nyhende

1. oktober: – Etter i kveld trur eg meir på at operaeventyret i Nordfjord vil halde fram langt inn i framtida, sa ordførar Alfred Bjørlo etter premiere på ein forrykande musikal, «Jorda rundt på 80 dagar».

1. oktober: Gunnar Silden (69) vert truleg den nye ordføraren i Stad, etter Alfred Bjørlo.

1. oktober: Ny leiar i Eid Idrettslag. Roald Hanssen takkar for seg etter 20 år i Eid IL, og Ståle Sandal tek over som ny leiar.

5. oktober: Robert Ervik (27) overtek som administrerande direktør i linebåtreiarlaget Ervik Havfiske AS etter Geir Solvåg. – Dette har vore planlagt i over eitt år. Planen er å fortsette i dei same gode spora som har vore, sa Robert Ervik.

5. oktober: – Eg er glad og stolt over å bli Venstres medlem i Næringskomiteen, på eitt av Venstre sine mest sentrale politikkområde. Det seier Alfred Bjørlo, vald inn på Stortinget frå Sogn og Fjordane valkrins, etter at Venstre si nye stortingsgruppe nyleg har peika ut Bjørlo i denne rolla.

Årskavalkade januar – februar – mars -2021 Kraftig smitteauke prega slutten av kvartalet Smittesituasjonen i Stad auka kraftig eitt år etter at landet vart stengt ned 12. mars 2020.

Årskavalkade april – mai – juni–2021 Dei unge hardast råka Heimeundervisning, karantenar, avgrensingar på idrett. Barn og ungdom vart råka hardt i 2. kvartal.

Årskavalkade juli – august – september – 2021 MiniMalakoff, næring og Stortingsval Stortingsvalkamp og fleire store nyetableringsplanar i næringslivet skulle prega sommaren og hausten.

8. oktober: Nordfjordeid må bli regionssenter, seier Gunnar Silden som etter alle solemerke blir ny ordførar i Stad.

12. oktober: Styret i Fjordenes Tidende har tilsett Håvar Fagerli (45) som ny ansvarleg redaktør og dagleg leiar. Fagerli kjem frå jobben som områdeleiar eigedom i Vestland fylkeskommune. Den nye redaktøren er utdanna lærar og har arbeida som avdelingsleiar ved Måløy vidaregåande skule og Eid vidaregåande skule.

12. oktober: – Då vi bestemte oss for å forsøke å få til eit sal av aksjeselskapa Selje Trevare og Selje Trevare Eiendom, var det avgjerande for oss å sikra vidare drift i Selje, og at eigedomsmassen blei teke godt vare på, sa Bjørn Berge, tidlegare dagleg leiar i Selje Trevare Eigedom AS, som saman med Vidar Berge, tidlegare dagleg leiar i Selje Trevare AS, selde den 74 år gamle familieverksemda til Bygger’n.

15. oktober: Stad idrettsråd gjev uttrykk for stor misnøye og frustrasjon over at kommunen ikkje ønskjer å rette opp det dei oppfattar som den ekstremt urettferdige skeivheita i fordeling av kulturmidlar før tidlegast i 2023, under påskot av at dette må gjerast saman med revisjon av idrettspolitisk plan.

15. oktober: – Tidlegare var det spesielt om vinteren at det var ei utfordring å kome seg fram på strekninga Kjøde – Sandvik på fylkesveg 620. Med aukande turisttrafikk og næringstransport, er det no blitt ei heilårsutfordring, sa Nils Per Sjåstad, som saman med andre representantar frå det blømande næringslivet på Stadlandet kravde gul stripe på fv. 620.

15. oktober: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) presenterte i går den nye raudgrøne regjeringa der Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er finansminister. I alt er det ti kvinner og ni menn.

19. oktober: – Det ser ikkje lyst ut. Dette er verre enn ein såg føre seg at det ville bli. Det sa kommunedirektør i Stad, Åslaug Krogsæter om status ved inngangen til haustens budsjettarbeid der konsekvensjustert 2022-budsjett viser ein manko på 63,5 millionar kroner.

19. oktober: Det høyrest helt forskrekkeleg ut. Det er overveldande store summar. Det var varaordførar Siri Sandvik (Ap) sin umiddelbare reaksjon på haustens budsjettutfordring i Stad kommune.

19. oktober: Leiar i Stad Eldreråd, Lars-Svein Drabløs, meiner det bør innførast eigedomsskatt på næring.

22. oktober: Nyleg avgått samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) karakteriserer prosjektet Nordfjordbrua Anda-Lote som eit stort og flott prosjekt med stort potensial, men som det må jobbast meir med for å få realisert.– Om det blir bru i indre eller Lote-Anda som kjem først, vil vere avhengig av kva prosjekt som er best og kva ein vel å prioritere først, sa han.

22. oktober: – Vi forventar at det i 2022-budsjettet vert avsett pengar til planlegging for nybygg til nye omsorgsbustader på Stadlandet. Det sa Anne-Karene Vederhus, leiar i Stadlandet Pensjonistlag, då Stad Eldreråd hadde invitert alle pensjonistlaga i kommunen for å høyre kva dei var opptekne av.

26. oktober: Sagastad Drift AS vart hardt råka då pandemien råka verda og samfunnet stengde ned. No har selskapet sikra drifta gjennom tilskot frå Innovasjon Noreg og ein million i frisk aksjekapital. Påfyll av midlar fører også til at Myklebustskipet truleg får vatn under kjølen komande sesong.

26. oktober: – Eg vil gjerne vite kvifor Stad kommune har hatt ein kraftig auke i talet på årsverk, sa Anfinn Sjåstad då Finansutval og Formannskap starta budsjetthandsaminga.

26. oktober: – Den mest dyrebare transporten vi har, er borna våre. Etter mange år med krav om utbetring av fylkesveg 620, som også er skuleveg for mange skuleborn, er no tida inne for å gjere jobben, sa Sverre Leikanger, styreleiar i Stadlandet Bedriftsforeining, og Tone Hoddevik Drage, i Drage Transport.

2. november: For første gong kom eit lag frå Heia til ein KM-finale – og jenter 15/17 år vart KM-meistrar.

5. november: – Som klubb har vi lenge hatt eit ønskje om ha eit damelag i seriesystemet. Fram til denne tid har det vist seg vanskeleg. No prøver vi å stille med damelag komande sesong, sa Magnus Gilleshammer, dagleg leiar i Eid IL Fotball.

15. november: Kommunedirektøren har lagt fram forslag til balansert budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022–2025. I budsjettet utfordrar kommunedirektøren politikarane på fleire tiltak dei tidlegare har vendt. Blant desse eigedomsskatt på næring.

15. november: Skyttar Johanna Reksten frå Lote deltok i helga i NM på Ørlandet og tok medalje i miks. – Det er stas med medalje, sa Johanna.

19. november: For å sikre ei verdig eldreomsorg har Eid Ap historisk vore partiet som har trykka mest på for å auke inntektene til kommunen gjennom innføring av eigedomsskatt. Nye kraftige kutt står for døra. For partia står det no mellom å auke inntektene, eller å gjere endå større kutt i tenestene. – Eg vil ikkje uttale meg konkret om Stad Arbeidarparti kjem til å støtte eller ikkje støtte kommunedirektøren sitt framlegg om å gjere endringar i eigedomsskatten. Det seier Judith Kvåle, leiar i Stad Ap, som understreka at partiet skulle opptre ansvarleg.

26. november: Er det heilt «komod» å gje løyve til å rive Wieselada? Er dette eit verneverdig historisk bygg med sjel, eller er tida no inne for å opne opp for fornying av denne sentrale tomta på Nordfjordeid. Rivingsløyve har skapt sterkt engasjement for bevaring av Wieselada.

26. november: Kommunedirektøren i Stad tilrår at endra forslag til kommunedelplan for sjøområda for Stad kommune vert sendt ut på ny avgrensa offentleg høyring. Utval for areal og eigedom slutta seg til framlegget då dei handsama saka.

30. november: – Dette var heilt uventa, seier Arne Hjelle i Heia IL, som i helga vart heidra som Årets trenar i barne- og ungdomsfotball. Det var under jubileumskretstinget for NFF Sogn og Fjordane i helga at Heia-trenaren fekk prisen.

3. desember: Selje Hotell Invest sikra seg nøkkelrådgivarar for å ta steget endå nærmare utbygginga av Seljesanden Hotell. – Potensialet her er enormt, sa Sara Forselius, som blei hyra inn som den nye hotelleksperten. Ho kjem rett frå stillinga som hotellsjef ved Britannia Hotell i Trondheim.

3. desember: Kostymegjengen ved Anne Sønderland fekk Stad kommune sin kulturpris for 2021. Amalie Fure fekk ungdommens kulturpris, og Stig Høynes fekk Idrettsprisen.

3. desember: Ein tilsett og fire bebuarar på Hogatunet vart meldt smitta av covid-19. I tillegg er tolv smitta etter eit arrangement på Nordfjordeid 25. november – blant skuleelevar.

7. desember: Familieselskapet Hoddevik & Drage har bygd nytt næringsbygg til 20 millionar kroner. Dei våga og satse midt under koronapandemien. I helga vart bygget offisielt opna.

17. desember: På grunn av dei nye nasjonale tiltaka med skjenkestopp må Magnifikk og Bankkjellaren på Nordfjordeid stenge mellombels. – Vi kjem til å opne opp for uteliv når det er tilrettelagt for det, men med skjenkestopp no, er det ikkje noko poeng å ha ope i romjula, sa Øyvind Bjørlo, eigar av Magnifikk og drivar av Bankkjellaren.

17. desember: Den siste veka er det registrert tolv nye smitta i husstandar, og fire enkeltståande tilfelle. – Alle tilfella er følgt opp etter retningslinjer for isolasjon, karantene og testing, sa kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld.

21. desember: Fleirtalet i kommunestyret, beståande av partia Venstre (11), Høgre (2), Framstegspartiet (3) og Kristeleg Folkeparti (2), vedtok eit budsjett utan endringar i eigedomsskatt. Mindreinntekta vert i 2022 dekka inn ved bruk av midlar frå disposisjonsfondet. I perioden frå 2023 til 2025 betyr fleirtalsvedtaket ytterlegare innsparingar gjennom omstilling og innsparingar i rammeområda.

21. desember: Prost Stian Heggedal sluttar som prost i Nordfjord. Jakta etter både ny prost og to sokneprestar i Nordfjord har starta.

24. desember: Næringsparken i Selje ber Sivilombodet om hjelp til å få retta opp feil og manglar i samband med plan for sjøområda som gjeld Bådane/Reset i Selje. Dagleg leiar i Selje næringspark Andres Lien peikar i klagen på at deira forsøk på å få kommuneadministrasjonen i Stad til å presentere prosjektet Bådane/ Reset på ein rett måte, hittil har vore forgjeves.