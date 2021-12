MiniMalakoff, næring og Stortingsval

Nyhende

2. juli: Politiet måtte rykke ut då demonstrantar frå Motvind Norge stoppa arbeidet på Okla onsdag føremiddag. – Det var ingen dramatikk. Alt gjekk veldig bra og på ein fin måte, sa lensmann Tormod Hvattum til Fjordabladet.

9. juli: Liv Koller-Borg karakteriserer si rolle som styreleiar for Stad Vekst som ei spennande utfordring. – Eg har sterk tru på samarbeid og er veldig optimistisk på vegner av regionen og moglegheitene her, sa Liv Koller-Borg.

9. juli: Blant symjarane som har deltatt under NM langbane i Bergen er Marcus Haus, Eid symjeklubb. Marcus deltek i klassa for parasymjarar. Han sumde inn til fire medaljar. To av dei var gull.

13. juli: Vegard, Daniel, Ruben og William Dalsbø i Dalsbø InWest satsar friskt. Søndag opna piloten av nysatsinga – snackbaren TÅR. – Vi håper det kan bli fleire på stadar som ikkje har så mange tilbod frå før, sa Dalsbø-karane.

Årskavalkade januar – februar – mars -2021 Kraftig smitteauke prega slutten av kvartalet Smittesituasjonen i Stad auka kraftig eitt år etter at landet vart stengt ned 12. mars 2020.

Årskavalkade april – mai – juni–2021 Dei unge hardast råka Heimeundervisning, karantenar, avgrensingar på idrett. Barn og ungdom vart råka hardt i 2. kvartal.

16. juli: Dei siste åra har det blitt populært å søke på folkehøgskulane i Norge. I år er det også gode søkjartal, og på Fjordane folkehøgskule er det nesten fullt.

16. juli: Folk i Sogn og Fjordane går av med sigeren som dei mest produktive i koronaåret. Ved Helse Førde steig talet på fødslar frå 363 i første halvår i fjor til 498 i 1. halvår i år.

20. juli: Nordfjord Betong har avtale om levering av kring 2200 m3 betong i samband med støyping av fundament på Okla vindpark på Stadlandet. – I den mest hektiske tida går det ut ein betongbil kvart 15. minutt, sa styreleiar Håvard Orheim i Nordfjord Betong AS.

20. juli: På eit møte som vart gjennomført mellom Stad kommune og nokre av innbyggarane i Kjøde onsdag 30. juni var det fleire av innbyggarane som uttrykte sterk skepsis til planlagt deponiområde/gjenvinningsområde i Kjøde.

3. august: Kommunane Stad, Kinn, Bremanger, Gloppen, Stryn, Sunnfjord, Fjaler, Hyllestad, Solund og Askvoll skal møtast 3. september for å drøfte grunnlaget for å etablere Fjordane interkommunale politiske råd. Som i første omgang skal fungere som ei overbygning over dagens regionråd og bli gjennomført som ein treårleg prøvepilot.

3. august: På vg1 ved Eid vgs. er det berre ei klasse som ikkje er fylt opp til no, nemleg studiespesialisering. Med ein kapasitet på 61 elevar på denne linja, er det framleis 16 plassar ledige. – Skulen får tilbakemeldingar frå bedrifter i området, og det er tydeleg at mange av dei treng fleire fagfolk. Så det er supert at mange søkjer seg til yrkesfag, sa rektor Alf Reidar Myrstad.

3. august: Harald Fagerstrand fekk gullmedaljen i singelkast under NM i hesteskokasting denne helga. Dette er han særs nøgd med, og fortel at dette er nok den prisen alle er på jakt etter.

6. august: – Kva eigna tomt med rimeleg sentrumsnærleik på Leikanger ser administrasjonen i Stad kommune føre seg at vi kan byggje nytt kyrkjebygg på?, spurde Svein Barkved i byggjeteamet for Filadelfia Stadlandet. Han ber om svar frå kommunen før den politiske handsaminga av detaljreguleringsplanen for Leikanger på Stadlandet.

10. august: Henrik Asheim, forskings- og minister for høgare utdanning, vart imponert over planane Inviro har på Eid. – Modellen vi har fått presentert her i dag er ein svært spennande pilot. Modellen grip direkte inn i den strategien for desentralisert utdanning som eg har lagt fram, sa statsråden.

13. august: Tysdag 10. august starta førehandsrøystinga til stortingsvalet. På rådhuset i Nordfjordeid stod det folk klar då dørene opna på morgonen.

17. august: Det vanka store smil og gledestårer då Stad kommune inviterte til ope hus av dei nye omsorgsbustadane på Myroldhaug. – Dette er eit kvalitetsløft, for dei som treng det mest, sa ordførar Alfred Bjørlo.

17. august: 105 born hadde sin aller første skuledag. Hjelle skule fekk ein pangstart på skuleåret då Gardemusikken opna besøket sitt i Eid på Firda kaserne.

17. august: For første gang sidan 1969 ser det ut til å bli berre menn på Stortinget frå vår valkrins etter valet. Det er i alt reelt sett ni parti som kjempar om dei fire stortingsplassane frå Sogn og Fjordane. Av dei ni listetoppane er det berre ei kvinne – Hege Lothe (SV).

20. august: I nesten eitt år har dei protestert mot vindkraftutbygginga på Okla. Tysdag kom dei første delane til vindturbinane til Borgundvåg sjøvegen. Dei som hadde møtt fram for å gje uttrykk for si misnøye var klare på at kampen mot vindkraft på land ikkje er over. – Dei som har skuffa mest er politikarane, sa Torill Sande og Hildegunn Hagen.

20. august: Eid vidaregåande skule passerte magiske 400-talet på skuleelevar då skuleåret starta. – Vi er glade for å ha passert 400 elevar. Det er mange år sidan vi hadde så mange, sa rektor Alf Reidar Myrstad.

20. august: Opningskampen i 5. divisjon mellom Haugen og Stadlandet vart eit målrikt oppgjer, som Haugen vann 8–1.

20. august: Ole Arild Aa frå Hyen vart søndag samlagsmeister i baneskyting føre sølvvinnar Inge Hvitås frå Kjølsdalen og bronsevinnar Arve Halsteinslid frå Haugen.

27. august: Torsdag 26. august opna Felleskjøpet ny butikk, den største i Sogn og Fjordane, på Nordfjordeid. Dagleg leiar Ulf Inge Kjerpeseth var svært glad for å kunne ønske kundane velkommen til den nye butikken.

27. august: Dersom Kantar si meiningsmåling for TV2 den 25. august hadde vore valresultatet ville Olve Grotle (H), Alfred Bjørlo (V), Erling Sande (Sp) og Torbjørn Vereide vore stortingsrepresentantar frå Sogn og Fjordane den komande fireårsperioden.

3. september: Han er kjent som doktor Glad eller tyggisdoktoren. Etter snart 40 år slutta Einar Melvær Sandven som fastlege på Nordfjordeid.

7. september: Simona Stadpipe opplevde rekordår i fjor, og satsar på å vekse vidare. Dei har også behov for fleire tilsette.

7. september: Mange av akvakulturområda i sjøarealplanen for Stad kommune ligg framleis i kvit sektor, sjølv om Kystverket har gitt klar beskjed om at det er uaktuelt. Også etter 2. gongs høyring har Kystverket kome med ei rekkje motsegner.

7. september: Oppdrett i Nordfjorden var eit heitt tema i valdebatten som Fjordabladet arrangerte i Alti torsdag 2. september.

7. september:– I framtidas eldreomsorg må vi legge langt meir vekt å aktivere dei eldre, enn det vi gjer i dag. Vi må i langt større grad etablere tilrettelagde bumiljø som hindrar passivitet og einsemd, sa Lars-Svein Drabløs, leiar i Stad Eldreråd.

10. september: Bygging av ny symjehall i Selje har vore utlyst på Doffin og i TED-basen Tilbydar skulle tilby ferdig symjehall inkludert tomt for utbygging. Stad kommune tok imot berre eitt tilbod innan fristen. Tilbodet var frå Hent AS som og tilbydde tomt i samarbeid med Selje Hotell Invest AS. Tilbodet låg i pris langt over det som var avsett i budsjettet og Stad kommune valde å avlyse konkurransen.

14. september: Stad kommune har no gjort sine prioriteringar når det gjeld fylkesvegar og rangerer fv. 620 Årsheimstranda (Kjøde – Sandvik) på topp. Stad kommune meiner det er rett å prioritere auka midlar til drift, vedlikehald og opprusting av det eksisterande fylkesvegnettet, framfor store nye vegprosjekt.

14. september: Aldri før har så mange førehandsrøysta ved eit stortingsval i Norge. I Stad hadde 35 prosent av dei røysteføre i kommunane stemt på førehand.

17. september: Årets stortingsval vart akkurat så spennande som vi forventa oss på førehand. To av fire mandat var klare tidleg. For dei to siste vart det ei nervepirrande valnatt. Alfred Bjørlo måtte vente nesten to dagar før han kan byte ut tittelen som ordførar med tittel som stortingsrepresentant.

17. september: Diskusjonen er i full gang om kven som blir ny Stad-ordførar. Både Gunnar Silden og Helle Frogner har signalisert at dei stiller seg til disposisjon til å bli ny ordførar i Stad etter Alfred Bjørlo.

21. september: – Eg kjem til å vere ordførar i Stad kommune fram til kommunestyremøtet den 29. oktober. På dette møtet bør ein ta sikte på å velje ny ordførar, fordi det ikkje er mogleg å kombinere to så arbeidskrevjande verv som vervet som ordførar med det å vere stortingsrepresentant, sa ordførar Alfred Bjørlo (V) då han orienterte om si rolle som ordførar etter Stortingsvalet og om prosessen for eit eventuelt nyval av ordførar.