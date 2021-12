Dei unge hardast råka

Nyhende

7. april: Gjennom påska, frå tysdag 30. mars til og med 1. påskedag 4. april er det påvist sju positive prøver for covid-19. Fire i Selje og tre på Nordfjordeid. Kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld, vurderer situasjonane slik at ein har god kontroll på utbrotet i Selje, og at den samla smittesituasjonen i Stad kommune snart vil kunne vere slik den var før utbrotet.