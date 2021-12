10.000 har søkt om straumstøtte

Nyhende

Stortinget vedtok før jul å styrkje bustøtta slik at fleire med låge inntekter og høge buutgifter kan få hjelp til høge straumutgifter. Tiltaket gjeld utbetalingar i januar, februar og mars. Førebelse utrekningar viser at dei nye mottakarane vil få i gjennomsnitt 1.100 kroner i støtte per månad, opplyser Husbanken, som fordeler støtta.