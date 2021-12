Reint hav må kome først!

Nyhende

‒ Venstre meiner det er uakseptabelt at fiskeri- og sjømatnæringa enno ikkje har fått avklaringar og garantiar for at eit driftsløyve for Nordic Mining i Engebøfjellet ikkje vil gå ut over fjordmiljø, sjømattryggleik, gyte- og oppvekstområde for fisk eller hausting og produksjon av sjømat i Førdefjorden og sjøområda rundt. Dersom slike garantiar ikkje kan giast, må regjeringa avvise søknaden om dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Det held ikkje at Ap og Sp snakkar i festtaler om «landet vi er så glade i», dersom dei samtidig brukar sjøen som avfallsplass, seier Alfred Bjørlo, som i dag har levert inn eit skriftleg spørsmål til Næringsministeren om saka.





Alfred Bjørlo viser vidare til at Sjømat Norge og Norges Fiskarlag har nyleg bedt regjeringa avklare korleis ein har tenkt å sikre at gruveaktivitet og sjødeponi i Førdefjorden ikkje skal gå på kostnad av aktivitet og verdiskaping i andre næringar. Sak om driftsløyve til mineralutvinning i Engebøfjellet ligg for tida til klagehandsaming i Nærings- og fiskeridepartementet.

‒ Saka om dumping av avfall i sjø har også fått ein ekstra dimensjon ved at ESA nyleg har dokumentert at Noreg ikkje følgjer EU sine strenge reglar om handtering av gruveavfall, og heller ikkje har implementert EU sitt regelverk på området i norsk lov slik vi er forplikta til gjennom EØS-avtalen. Dette er alvorleg, og stør ytterlegare opp under fiskeri- og sjømatnæringa sitt krav om ein fullstendig ny gjennomgang av Engebø-saka, seier Alfred Bjørlo (V).

Spørsmål:

Kan Næringsministeren garantere at omsynet til biologisk mangfald i havet, sjømattryggleik og fiskeri- og sjømatnæringa vil ha førsteprioritet når departementet handsamar klagesak om driftskonsesjon for mineralutvinning i Engebøfjellet, og at søknaden om å dumpe store mengder avfall i Førdefjorden vert avvist dersom garantiar om rein fjord og trygg sjømat ikkje kan giast?

Grunngjeving:

Nordic Mining ASA/Nordic Rutile AS sin planlagde driftsmodell for mineralutvinning i Engebøfjellet i Sunnfjord, kan føre til utslepp av fleire millionar tonn gruveavfall og slam per år, samt prosesskjemikalie, i Førdefjorden. Førdefjorden er eit viktig gyteområde for kysttorsk, og det er stor aktivitet og verdiskaping knytt til havbruk i området rundt.

Dei negative følgjene det planlagde sjødeponiet i Førdefjorden kan ha for fiskeri og havbruk, er grundig dokumentert i høyringsinnspel frå m a Havforskingsinstituttet, Fiskeridirektoratet, Norges Fiskarlag og Sjømat Norge.

Fiskeri- og sjømatnæringa, som i andre samanhengar blir framhalden av regjeringa som ei særs viktig næring i det landet vi er så glade i, har enno ikkje fått nødvendige avklaringar og garantiar for at eit evt driftsløyve ikkje vil gå ut over fjordmiljø, sjømattryggleik, gyte- og oppvekstområde for fisk eller hausting og produksjon av sjømat.

I tillegg har ESA, overvakingsorganet for EØS-avtalen, nyleg konkludert med at Noreg ikkje har implementert EU sitt direktiv for handtering av gruveavfall i norsk lovverk, og at Noreg på ei rekkje punkt bryt dei strenge krava som blir stilt i dette direktivet knytt til handtering av gruveavfall (brev frå ESA til norske styresmakter 6. oktober 2021).

Norges Fiskarlag og Sjømat Norge krev difor at Nærings- og fiskeridepartementet gjer ei fornya og grundig vurdering av heile sakskomplekset knytt til dumping av gruveavfall i sjø i samband med klagesaka om driftsløyve som ligg til handsaming i departementet.

Kravet frå ei samla fiskeri- og havbruksnæring er at nødvendige vilkår og garantiar for at gruveaktiviteten med planlagd avfallsdumping i sjø ikkje går ut over biologisk mangfald, fiskeri og havbruk, blir stilt i driftskonsesjonen – eventuelt at søknaden om driftskonsesjon med avfallsdumping i sjø som del av driftsmodellen blir avslått dersom slike garantiar ikkje kan stillast.

Underteikna Alfred Bjørlo (Venstre) Stortingsrepresentant