Lars-Svein Drabløs melder seg ut av Frp

– Eg hadde forventa at politikarane tok ansvar

‒ For meg var det einaste rette å stille meg bak kommunedirektøren sitt forslag om å innføre eigedomsskatt på næring. Konsekvensen av det valet var at eg fekk grei beskjed frå no tidlegare partifellar om at eg var uønskt i partiet.