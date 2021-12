– Denne jula har eg fullt og heilt ferie

Det brenn godt i vedomnen hjå Alfred Bjørlo (49). Familien har nettopp kome heim frå familiebesøk i ytre Nordfjord, og det tek litt tid å få opp igjen varmen i stova. Her er det høgt under taket, ja, faktisk så høgt at det er plass til eit juletre som er heile 5,2 meter høgt.