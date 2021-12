Helse Førde - 31 positive prøver i jula

Nyhende

Helse Førde analyserte i tida 24. - 26. desember 164 prøver, av desse var 31 positive.

Oppdaterte tal frå Helse Førde 27. desember viser at det no er tre innlagde pasientar med stadfesta covid-19-smitte, to av dei på intensivavdelinga, ein av desse pasientane er i respirator.

Dei siste dagane ser slik ut:

Fredag 17. desember: 177 analyserte prøver, 28 positive

Laurdag 18./søndag 19. desember: 218 analyserte prøver, 26 positive

Måndag 20. desember: 17 analyserte prøver, 3 positive

Tysdag 21. desember: 399 analyserte prøver, 57 positive

Onsdag 22. desember: 122 analyserte prøver, 20 positive

Torsdag 23. desember: 193 analyserte prøver, 26 positive

24. - 26. desember: 164 analyserte prøver, 31 positive