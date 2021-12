- Regjeringa vil ta penger frå pensjonistane

Nyhende

Regjeringa vil ta 1,2 milliardar frå pensjonistane.

Regjeringa har sendt eit forslag til Stortinget som vil resultere i at pensjonistane vert fråteke 1,2 milliardar i pensjonsauke frå 1. mai 2022. Dette finn vi oss ikkje i.

For 2021 er det vedteke på Storinget at pensjonane skal auke med gjennomsnitt av lønn- og prisveksten, men ikkje høgre enn lønnsveksten. Då trygdeoppgjeret vart gjennomført i mai var det lagt til grunn ein anslått lønnsvekst på 2,4%, og ein anslått prisvekst på 2,8%. Dermed vart auken i pensjon bereikna til å verte lik lønnsveksten på 2,4%. I tillegg vart fleirtalet på Stortinget samde om å sikre full kompensasjon for eit avvik mellom anslått og faktisk lønnsvekst frå 2020 på 1,4%. Når avviket på 1,4% frå 2020 vart lagt til lønnsveksten på 2,4% i 2021, vart det vedteke å auke pensjonen med 3,8% i år.

Prognoser frå Statistisk sentralbyrå (SSB) anslår imidlertid at årets lønnsvekst vert på 3,3% og ikkje 2,4%. Det vil seie 0,9% høgre enn lønnsveksten som vart lagt til grunn for reguleringa i mai i år.

Resultatet er at pensjonistane vil tape 1,2 milliardar på grunn av mindre auke i pensjonane.

Det er ikkje rimeleg at pensjonistane skal få mindre i pensjon på grunn av at regjeringa bomma på sine anslag i mai i år.

AP og SP har tidligare medverka saman med andre parti på Stortinget til å betre pensjonistane sine pensjonar enn det Solberg-regjeringa ville vere med på. Solberg-regjeringa ville i årets trygdeoppgjer i mai ta 650 millioner frå pensjonistane, men AP, SP, SV og Frp stoppa dei og sikra pensjonistane full kompensasjon fordi det var brukt for lav lønnsvekst i trygdeoppgjeret i 2020. Vi vonar dei også syter for at pensjonistane heller ikkje taper på kommande lønnsoppgjer i 2022.