Nyhende

Statens vegvesen har fått utplassert ein ny minikonteinar på avkøyrsla ved Rv. 15 vest for Lefdal i Stad kommune. Den gamle trekassa er borte og erstatta av ein mindre konteinar som liknar på Fretex sine. Systemet er heilt lukka med lås, og der er grønt lys for ledig plass og raudt lys for full.