Svært glatt vegbane - bil snurra rundt

Nyhende

Naudetatane rykte i dag ut etter melding om ei trafikkulykke på Rv 60 klokka 13.05. Det var ein bil involvert og to personar i bilen. Bilen snurra og skal ha vore borti ein fjellvegg. Det vart meldt om store materielle skadar og airbager utløyst. Personane i bilen var oppegåande og tilsynelatande ikkje alvorleg skadde.

Klokka 14.30 melde politiet om at naudetatane var ferdige på staden, og at dei to involverte blir køyrde til legevakt for nærare sjekk. Trafikken går som normalt igjen.

Avisa Fjordingen skriv at den første meldinga gjekk ut på at hendinga var ved Visnes. Dette viste seg å vere feil.

- Bilen var på veg frå Loen retning Stryn, då den snurra og trefte fjellveggen med fronten. Bilen vart til slutt ståande mot autovernet i motsett køyrefelt. Uhellet skjedde rett etter ungdomshuset på Rake. Det er svært glatt vegbane, opplyser politibetjent Jan Tore Sunde til Fjordingen.