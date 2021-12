‒ Nå må huseier ta ansvar

Nyhende

Jeg har tidligere stilt spørsmål til snøfangere på Sagastad, området rundt bygget ble avstengt i fjor, men det har ikke blitt montert snøfangere. Hva skjer videre? Det er huseier som har ansvaret, hvorfor gjøres det ikke noe?

Basert på bygningens referanse, Byggteknisk forskrift (TEK10), og forskriftens henvisninger til preaksepterte løsninger, må det monteres snøfangere.

Byggteknisk forskrift (TEK10) § 10-3. Nedfall fra og sammenstøt med byggverk annet ledd sier at byggverk skal sikres slik at is og snø ikke kan falle ned på steder hvor personer og husdyr kan oppholde seg. Veiledningen er klar på at snø- og isdannelser på bygninger som kan medføre fare for ras mot beferdet område, skal hindres og sikres. Beferdet område i denne sammenheng er de steder personer normalt kan oppholde seg. Beferdet område vil etter dette være alt areal som ligger inntil byggverket som vei, fortau og utearealer. Dette gjelder også balkonger og terrasser som ikke er avsperret. I området rundt en bygning må en anta at personer kan oppholde seg og barn leke, så lenge området ikke er avsperret fysisk.

Videre viser veiledningen til preaksepterte ytelser.

Tak med tilstrekkelig fall for at snø kan rase må sikres i sin helhet med snøfangere. Sikring av tak som vender ut mot atkomst til bygning, inngangspartier etc. må vies særlig omhu. Fall på tak som vil kunne utløse ras vil være bestemt av materialet som benyttes som taktekking.

Ut fra det jeg kan registrere er takvinkelen på Sagastad ulik på hver takflate, mellom 28-32°.

Videre viser veiledningen til vedlagte SINTEF Byggforskblad 525.931.

Faren for takras og dermed behovet for snøfangere, avhenger av typen taktekning, takvinkelen, takformen, oppbygningen av taket, snøforholdene på stedet og orienteringen av bygningen mot dominerende vindretning. Disse forutsetningene er det derfor viktig å ta hensyn til ved prosjektering.Sikring av arealer mot nedfall av snø og is må planlegges og prosjekteres i hvert tilfelle.

Tabell 24 viser hvordan takvinkelen og friksjonen for taktekningsmaterialene påvirker behovet for snøfangere. Det er takvinkel og taktekningsmateriale som avgjør om det er behov for snøfangere.

Tabell 45 viser SINTEF Byggforsk sin vurdering av friksjonskoeffisienter for ulike taktekningsmaterialer basert på lag erfaring. Her nevnes det at «glatte tekninger blir ofte mindre glatte over tid, og ru tekninger blir mindre ru». Videre står det at «For tretekninger av bord eller treshingel vil minste takvinkel som kan gi ras avhengig av overflateruheten, anslagsvis 22°».

Plasseringen av Sagastad, midt i Nordfjordeid sentrum, hjertet av Nordfjord, tilsier at man her vil få et høyt besøkstall ikke bare sommerstid, men også vinterstid. Det er utvendig lagt opp til parkanlegg og lek, ett flott anlegg som også trekker besøkende. Lokale barnehager benytter ofte området for lek. Dersom man ikke ønsker å avstenge uteområder for ferdsel vinterstid, må man her tenke på sikkerheten og da særlig med tanke på faren for takras.

Nå må huseier ta ansvar.