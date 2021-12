Helsestyresmaktene ber koronautsette vurdere eigen risiko i jula

Nyhende

Sosial kontakt er viktig, særleg i jula og andre høgtider. For at jula skal bli så trygg som mogleg for alle, har Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) komme med nokre råd for korleis ein trygt kan vere sosial, sjølv om ein er i ei utsett gruppe.

Er ein i ei utsett gruppe, må ein sjølv vurdere risikoen for smitte og bestemme kva for andre tiltak som er nødvendige for å kunne ha besøk og kontakt med familie og venner.

Risikoreduserande tiltak som kan vurderast ved besøk, er mellom anna å tilpasse talet på personar til storleiken på bustaden slik at det er mogleg å halde éin meters avstand. Det er mindre risiko ved å møtast utandørs enn inne.

Munnbind kan òg vurderast, særleg for uvaksinerte, om det ikkje er mogleg å halde meteren.

Eldre og andre personar i risikogruppene som er fullvaksinerte og har fått oppfriskingsdose, kan vurdere sjølve om dei ønskjer å vere tett på uvaksinerte barn utan luftvegssymptom, gi klemmar, ha dei på fanget og så vidare.

Uvaksinerte vaksne blir tilrådde å redusere den sosiale kontakten og verne seg sjølv og andre med fleire andre smitteverntiltak enn dei generelle.(©NPK)