Fin ramme rundt julefeiringa

Det ligg an til å bli ei stille og roleg julefeiring. I løpet av kvelden og natta kom det eit fint lite lag med snø, og for mange i Stad kommune kan ein sjå fram til ei kvit jul med nokre få minusgradar. Meteorologane melder om at det kan kome nokre snøbyer ut på ettermiddagen, men elles ser det ut til å bli lite nedbør dei komande dagane.

I kyrkjene er det påmelding med plass til 50 personar no i jula.

Her kan du lese prost Stian Heggedal si andakt om «En julekrybbe», som stod i Fjordabladet 21. desember:

«Det er halvmørkt i rommet og kun det svake lyset fra små oljelamper gjør det mulig å skimte omgivelsene.

Lukten av røkelse ligger i luften og det høres en svak messing fra et knippe munker i koret på kirken.

Året er 326 etter Kristus og keiserinne Helena sitter med hodet i hendene foran en julekrybbe i det hellige land. Hun er sliten og medtatt.

I en sen voksen alder fant hun en ny tro, denne rare avarten av jødedommen som kalles de kristne, og har hengitt seg fullt til denne. Noe av det som tiltrekker henne er at denne religionen har gitt henne svar på de mest grunnleggende spørsmål hun har hatt siden hun var en liten pike: «Når? Hvor? Og hvorfor?»

For det som er nytt og annerledes med denne kristendommen, er at den identifiserer Guds mysterium med et sett prosaiske hendelser på et helt spesifikt sted.

Gud er bare der for alle, han er ikke låst inne i et teknisk avansert språk, eller en mystisk spekulasjon, men gir faktisk svarene til et lite barns spørsmål: Når? Hvor? Hvordan vet du dette?

Men Helena, som fremdeles lengter etter denne simple visjonen, er fremdeles fanget i den bitre og kalkulerende verden av politikk.

Hennes sønn, keiseren, forvirret, engstelig og helt oppslukt av palassets intriger og ansvaret av å holde kontroll på hele det romerske riket, har sunket dypt ned i en verden av skjulte drap, spionasje og maktspill.

Nå, mens hun sitter foran denne store julekrybben, kjenner hun seg plutselig så utrolig nedtrykket og deprimert av kontrasten mellom hennes eget liv og den kristne fortellingen.

Krybben er så full av fromme og enkle mennesker. Rundt Jesusbarnet står en smilende Josef og ser ned i krybben med et salig blikk. Maria har øyne som stråler av glede. De er kledd i fattigslige klær og har enkle sandaler på føttene.

Og så er det gjeterne. De unge mennene som kommer vandrende fra markene barføttet! Uten sandaler.

Dette blir mer og mer trykkende for Helena. De er så fromme og enkle alle disse som omgir denne nye Kristus- guden. Hun vil så gjerne være en av dem. Men… hun er keiserinne Helena, mor til den beryktede keiser Konstantin, og hennes verden dreier seg om kalkulerende og komliserte mennesker. Hun lever dypt i hennes sønns verden av strategier og utspekulerte planer. Hennes hjem er et marmor- palass og hun er rik utover enhver fantasi. Og hun er en svært sammensatt person. «Nei» tenker Helena trist «jeg hører nok ikke hjemme i selskapet til denne nye Kristus- guden. Det er nok ikke plass til meg i krybben». Men så ser hun noe. Hun ser de tre vise menn komme gående mot stallen, og en plutselig og stor gjenkjennelse slår inn! Dette er slike folk hun er vant med: smarte, kalkulerende, nervøse og sammensatte.

«Akkurat som meg» tenkte hun «så kom dere sent frem til Kristus. Gjeterne hadde løpt barbent dit lenge før dere kom. Ja, til og med kuene og sauene kom frem til krybben før dere! Selv eslene hadde forenet seg med det mektige koret av engler før dere rakk å komme frem til stallen».

«Og for en lang vei dere kom før dere fant frem. Og så rare dere så ut med alle de snodige og dyre klærne deres… Dere gikk lange omveier og kalkulerte nøye hver eneste sving langs veien. Og når dere omsider var fremme, og den store flammende stjernen sto rett over dere, hva gjorde dere? Dere tok en liten avstikker og besøkte Herodes, som utløste en brutal massakre av små guttebarn».

Til og med på vei til Kristus skapte de vise menn den type ødeleggelse som noen ganger vise mennesker gjør. Ja, det kan faktisk virke som om det er de smarte menneskene som ofte er i stand til å forårsake mest lidelse i verden. Hvis vi gjør et stort hopp til vår egen tid, er ikke mye forandret i dag: Legevitenskapen skyter rekordfart, kommunikasjon har aldri før vært mer effektiv, kunnskap om menneskelig adferd har tatt et kvantehopp og vi har landet mennesker på månen. Men likevel drepes fortsatt de uskyldige rundt oss.

Likevel (og her er det VIRKELIGE mirakelet) de tre vise menn blir ønsket velkomne. Man kunne tro at et evangelium som starter med noe så enkelt som barbente gjetere og et fattigslig par i en stall ikke ville ha plass til de kompliserte, forfinede vise menn. Men, tenker Helena-

«Dere kom. Og dere ble ikke vist bort. Dere fikk også plass i stallen. Gavene som dere bar med dere var helt unødvendige og ubrukelige for Kristus, men det som dere brakte med dere ble likevel tatt i mot, fordi det dere kom med ble brakt i kjærlighet. I denne merkelige nye formen for kjærlighet som hadde kommet inn i verden var det også rom for dere».

Å finne veien til Kristus er ikke alltid en lett og strak vei. Man feiler ofte mange ganger langs veien, man kalkulerer og overtenker. Man kan til og med skade mennesker på vei til Gud…

Nøkkelen er ikke å spørre om man kan bli like enkel, fattigslig og from som en av gjeterne på marken.

Spørsmålet er heller: kan jeg ta med meg alt det jeg er? Kan jeg ta med hele den sammensatte, kompliserte og merkelige personen jeg er, med hele min varierte historie, inn i stallen? Poenget er ikke hva vi legger av oss på utsiden av stallen, men hva vi våger å ta med oss inn i den.

Bring med deg alt det som har gjort deg til den du er. Bring det med deg hverken som skryt eller flauhet, men rett og slett som en gave.

Gaven som bare du alene kan gi. Det er mulig å si til Gud: «Ta mine erfaringer og opplevelser, både de gode og de vonde. Ta mine feil, mine seire og alt som har gjort meg til meg og la din merkelige kjærlighet lyse gjennom alt sammen. Både det gode og det vonde. Dette er mine gaver til Deg, dette er det jeg bringer til krybben».

Keiserinne Helena løfter hodet og åpner hendene. En lettelse går igjennom henne. Hun lukker øynene foran julekrybben og ber for alle de som kom sent, de begavede, de velstående og de lærde:

«Kjære Gud… Jeg ber deg for min kjære overarbeidede sønn, keiseren, måtte han også før enden kommer finne plass til å knele ned i halmen ved din krybbe.

Jeg ber deg for de sammensatte, de kompliserte og kalkulerende menneskene. Jeg ber deg for de mektige og de rike…

Jeg ber deg for alle oss vise menn og kvinner. Kjære Gud… måtte du ikke glemme dem helt når de enkle og fattige skal arve ditt rike»

Stian Heggedal

prost i Nordfjord