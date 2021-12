Feirar frivilligheita i Vestland med ekstra tilskot og ny pris

Nyhende

– I 2022 skal vi markere frivilligheita – i Vestland og landet elles. Målet er å få fleire med, redusere barrierar for å delta og synleggjere frivilligheita. 2022 blir eit viktig år for å kickstarte frivilligheita igjen etter snart to år med pandemi. Eg er glad for at fylkestinget har sett av meir enn 800 000 kr til Frivilligheitas år 2022, seier Stian Davies, leiar for hovudutval for kultur, idrett og integrering.