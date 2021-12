Næringslivet inviterer til NordfjordTreffet 2022

Nyhende

No er planlegginga av NordfjordTreffet 2022 i full gang. I prosjektgruppa sit Arild Hjelmeland og Øystein Nes (begge frå Inviro AS), Tonje Bjerkan (Nordfjordakademiet AS), Elisabeth Hatlenes (Nordfjordrådet frå 01.01.22) og prosjektdeltakar i 2022 Olav Steimler (Stad Vekst AS).