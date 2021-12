Planlegg å fylle ut 31 dekar nytt areal i sjø

Meir næring på Perneset

Plankonsulent Ose AS har på oppdrag frå Flatraket Industribygg AS og Kvernevik Eigedom AS utarbeidd eit planinitiativ til detaljplan for Flatraket næringspark. Planområdet ligg på Perneset på Flatraket i Stad kommune.