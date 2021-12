Kor gode blir vi

Nyhende

Stad har teke mål av seg til å vere ein attraktiv kommune. Å vere attraktiv handlar om å auke folketalet, rekruttere personar med rett kompetanse både til det offentlege og til privat næringsliv. Stad skal vere ein næringsvennleg kommune, som skal legge til rette for nye verksemder og etableringar. Stad skal ha gode skular, nok gode barnehagar. Stad skal vere i front når det gjeld kulturliv og fritidsaktivitetar for både barn, ungdom og vaksne. Personar som har hjelpebehov skal få den hjelpa dei treng for å kunne «Leve heile livet». Alt dette skal vi få til om vi dreg lasset i saman i same lei. Der vi alle på ulikt vis bidreg med det vi kan. Dette er ambisiøse og flotte mål.