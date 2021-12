Helsedirektoratet ber kommunane førebu seg på omikronbølge

Nyhende

I eit brev datert 20. desember viser direktoratet til at fleire europeiske land no opplever rask auke i smitten med omikronvarianten av viruset.

Dei ber kommunane førebu seg på ei smittebølgje med korona, og at det kan komme ei influensabølgje samtidig. Direktoratet understrekar at dei veit at kommunane aktivt utnyttar og har oversikt over lokale ressursar.

– Vi ber likevel no kommunane sjå helse- og sivilberedskap som ein heilskap og å førebu seg på auka smitte og mobilisere for alle desse forholda, heiter det.

Dei ber kommunane om:

* Å ha klar kriseleiing og operative tenesteleiingar som kan handtere auka smitte over tid.

* Vaksinasjon av uvaksinerte grupper, og vaksinasjon med ein 3. forsterkningsdose.

* Auka kapasitet i tenestene; TISK (særleg testing og smittesporing), fastlegeordninga, legevakt, institusjonar, heimetenester, mottak av utskrivingsklare pasientar og oksygenbehandling

* Beredskap for å vareta kritiske samfunnsfunksjonar og eventuelle andre hendingar som kan oppstå.

* Helsedirektoratet vil leggje til rette for bruk av helseberedskapslova dersom situasjonen krev dette til beordring av personell og rekvirering av hotell med meir til ekstra sengeplassar og anna, jamfør planlegginga til kommunane for dette i mai-juni 2020. (©NPK)