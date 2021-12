Utset ny ordning for nettleige

Nyhende

Regjeringa har valt å utsetje forskriftsendringa som skulle pålegge alle nettselskap i Noreg å endre prismodellen for nettleige frå 1.1.2022. Det er då opp til kvart nettselskap om ein likevel innfører ordninga eller ikkje. Linja AS har valt å utsetje ordninga som følgje av myndigheitene sitt råd.

Den nye nettleige ordninga slik den var foreslått skulle motivere kundane til å jamne ut forbruket sitt og unngå dei høge forbrukstoppane samfunnet får eit par gonger om dagen når alle brukar mykje straum samtidig. Målet er å utnytte det eksisterande straumnettet betre før ein må forsterke og byggje nytt nett. Slik kan ein unngå at det fører til høgare nettleige på sikt.

-Vi meiner det var ei god ordning der kundane kunne spare pengar på å fordele straumbruken sin utover døgnet, og samtidig frigjere kapasitet i nettet. Det var ei langsiktig god ordning som også ville unngå dyrare nettleige på sikt. Men vi agerer etter dei råda myndigheitene gir oss no, og utset ordninga, seier administrerande direktør i Linja Asgeir Aase.

Dermed vil dagens ordning for nettleige halde fram på ubestemt tid. -Vi informerer no kundane våre på sms, e-post og brev om at vi utset ordninga, legg Aase til.