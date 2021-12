Sal av aksjane i Fjordvarme AS

Nyhende

Kjøpar av aksjeposten er Nordplan AS, som betalar nær på ein halv million kroner for dei kommunale aksjane i selskapet. Hogne Bleie (Frp) meinte at salssummen på 494.767 var latterleg låg, og at utbytte kommunen har hatt dei siste åra var noko av det beste han hadde sett.