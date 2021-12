Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti – budsjettaparane

Nyhende

Begge parti fremja forslag der auka eigedomsskatt for private og eigedomsskatt på næring frå 2023 var med. Vigdis Heimdal Reksnes fremja kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak med følgjande tillegg: «Kommunestyret set godtgjersle til folkevalde i samsvar med kommunedirektøren sitt framlegg i kommunestyresak 19/014. Innsparingar frå tiltaket vert fordelt forholdsmessig på rammeområda. Framlegget frå SV fekk berre SV sine to røyster og fall.

Likelydande framlegg

Budsjettframlegg frå Stad Ap var likelydande med framlegget til SV. Røystetala viste at Ap sitt budsjettframlegg fekk seks røyster og fall. Ap og SV røysta for.

Alle forslag fall





Arbeidarpartiet hadde i tillegg til budsjettframlegget, og tre verbalframlegg. Desse vart fremja av Judith Kvåle. fungerande gruppeleiar.

Framlegga hadde følgjande ordlyd:

a) Det skal startast arbeid med eit nytt, stort næringsareal i nærleiken av Nordfjordeid. Kommunedirektøren kjem med sak på dette i neste kommunestyremøte. Framlegget fekk 13 røyster og fall.

b) Det skal startast eit prøveprosjekt med Fritidskort for barn/ungdom der foreldra sin vanskelege økonomiske situasjon er til hinder for at dei kan delta på aktivitetar. Utforming i samarbeid med Frivillighetssentralen, Stad Idrettsråd og NAV. Kommunedirektøren legg fram sak på dette i neste kommunestyremøte. Framlegget fekk 16 røyster og fall.

c) Det skal opprettast eit spesifikt næringsfond for bedrifter som får utfordringar ved utviding av eigedomsskatt. Kommunedirektøren legg fram sak om dette i neste kommunestyremøte. Framlegget fekk 6 røyster og fall. Ap og SV røysta for.

Kommunestyret vedtok breibandpakke Kommunestyret i Stad vedtok på sitt siste møte å sette av 3,995 millionar kroner til kommunal finansiering av breibandutbygging for restområde i kommunen.

Knapt fleirtal i Kommunestyret sa ja til Sal av aksjane i Fjordvarme AS Mot 14 røyster, Sp, Frp og KrF, sa kommunestyret i Stad kommune ja til sal av kommunen sin aksjepost i Fjordvarme AS.

Kommunestyret vedtok å selje tilleggsareal Etter ein lengre debatt vedtok kommunestyret i Stad at Jarle Honningsvåg får kjøpe tilleggsareal på 200 rutemeter ved Leikvang barnehage.

Kommunedirektør Åslaug Krogsæter Status for omstillingsprosjektet i Stad – Vi har eit svært godt samarbeidsklima som gjer at vi skal kunne klare å dra i lag.