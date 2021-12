Nyhende

Søndag kveld melder regjeringa på sine nettsider at dei har som mål om at alle over 18 år skal få tilbod om oppfriskingsdose innan utgangen av februar 2022. Anbefalinga frå FHI er at alle mellom 18 og 44 år får tilbod om oppfriskingsdose når det har gått minst 20 veker sidan dose to.