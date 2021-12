Auka innsparingskrav - ingen endringar i eigedomsskatten

Nyhende

Då budsjett og økonomiplan var til handsaming i Formannskapet fekk Venstre og Høgre, med støtte frå Hogne Bleie (Frp), fleirtal for sitt budsjettforslag. Forslaget bygde i hovudsak på kommunedirektør Åslaug Krogsæter sitt budsjettframlegg, med to unntak. Fleirtalet i Formannskapet sa nei til å endre eigedomsskatten for private ved å endre promillesatsen frå 3,5 til 4 promille, og nei til innføring av eigedomsskatt på næring frå 2023. I kommunestyret ville ikkje Venstre, Høgre og Frp ha fleirtal, derfor var det knytt stor spenning til kva partikonstellasjonar som ville oppnå fleirtal.