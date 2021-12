5,6 milliardar til investeringar – mest til veg og skule

Nyhende

Fylkesbudsjettet for 2022 er på 17,8 milliardar kroner, der 12,2 milliardar skal gå til drift og 5,6 milliardar kroner til investeringar. Budsjettet vart vedteke med 40 mot 24 røyster. Dei som røysta for var A, Sp, MDG, V, KrF, SV og ein uavhengig. Dei som røysta imot var H, Frp, FNB, R og to uavhengige.