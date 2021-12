Nyhende

Tysdag har den nordiske klinkbåttradisjonen blitt innskriven på UNESCO si liste over den immaterielle kulturarven i verda. Dette vert ifølgje regjeringa sine nettsider rekna som ei stadfesting av at det internasjonale samfunnet verdset klinkbåt-arven, og at tradisjonen og kunnskapen må sikrast i framtida.