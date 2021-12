600.000 til Visit Nordfjord

Nyhende

Hovudutval for næring har vedtatt at midlar frå overskotsdisponering 2020 skal brukast til ein tiltakspakke for reiselivet i 2022. Støtta til destinasjonsselskapa utgjer ein del av denne tiltakspakken og skal bidra til å støtte arbeidet deira gjennom ein utfordrande periode. På hovudutvalsmøte 10. desember vart fordelinga av midlane til destinasjonsselskapa vedtatt.