Ventar massive permitteringar innan reiselivet

Nyhende





-Aldri før under pandemi-perioden har vi sett så stor frykt for massepermitteringar. Talet var ikkje så høgt i mars 2020, så dette gir grunn til alvorleg bekymring, skriv regiondirektør i NHO Vestlandet, Helene Frihammer, i ei pressemelding.

I eit dialogmøte med reiselivsbransjen torsdag ettermiddag kom det fram at fleire store aktørar i Bergensområdet allereie har valt å sende ut permitteringsvarsel til sine tilsette.

Over 50 ulike reiselivsaktørar kom med ramsalt kritikk mot både regjering og helsemyndigheiter.

Mangel på respekt



-Vi opplever måten nye retningslinjer blei lansert på som eit hån mot bransjen, og meiner det viser grunnleggjande mangel på respekt. Det er ikkje mogleg for bransjen å forholde seg til så korte fristar, store variasjonar i retningslinjer og manglande ordningar for kompensasjon, seier fleire av deltakarane på dialogmøte.

Bedriftene fryktar dei langvarige konsekvensane av dei varsla permitteringane.

I ein periode der næringa har eit stort og udekt kompetansebehov vil permitteringar gjere det utfordrande å gjenreise etter denne perioden.

Hastar

- Det hastar med å få tydelege svar frå regjeringa om lønsstøtte. Ein ordning med lønsstøtte vil fungere godt som strakstiltak og gjer at mange kan unngå permitteringar, fortel regiondirektøren i NHO

For å hindre ein situasjon med massepermitteringar no før jul, er det avgjerande at dette kjem på plass så snart som i det heile mogleg, seier Frihammer.

I tillegg til lønsstøtte peikar ein på at ein nasjonal kompensasjonsordning må på plass og vere godt dekkande. Arbeidsgivarperioden ved sjukefråvær må tilbake til tre dagar og vidareføring av utsette skattar og avgifter er naudsynt for denne bransjen, hevdar NHO.

Utfordrande

Det er ikkje berre i reiselivet det er stor frykt for permitteringar. Til saman svarer 61 prosent av verksemdene knytt til transport at dei no står i fare for å måtte stenge ned.

- Vi ser også at det er dei minste bedriftene som opplever situasjonen mest dramatisk, seier Frihammer.

Det er kritisk for dei som har færre enn ni tilsette hos seg. I denne gruppa svarer 40 prosent at dei vil permittere sine tilsette om kun kort tid.

I Vestland svarar 33 prosent av næringslivet at dei fryktar permitteringar snarleg dersom det ikkje kjem sikre ordningar på plass.