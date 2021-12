Testing av handtørkemaskina ser lovande ut

Nyhende

Hans Johan Breidablik fortel til Fjordabladet at dei har fått tilbake resultat frå testing som nyleg vart gjort. Fleirtalet av testpersonane evaluerte maskina godt og trur den kan erstatte papirbruk. Ein fann heilt minimalt med bakteriar ved avtrekket for maskina under. Men hendene hadde så lite bakteriar igjen etter dette at det ikkje blir mogleg å seie noko om det er ein ekstraeffekt av lys eller ikkje. Testopplegget her handla om skyljing av hendene med reint vatn og tørking i den nyutvikla maskina.