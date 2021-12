Nyhende

– Vi rår ein til å sette lås på postkassa for å unngå tjuveri. Har du bestilt heimlevering av pakke er det lurt å hente denne så fort du får melding om at den er levert. Eventuelt kan du får pakken levert til nærmaste postkontor. Det er ei hektisk periode for posten i førjulstida. Hent pakken din så fort du kan, minner Politiets nettpatrulje Vest om.