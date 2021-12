Sven-Jørgen står godt plassert på formuestoppen i Stad kommune, men kva er det han eigentleg styrar med om dagane?

Nyhende

Familien Strømmen selde selskapet K. Strømmen Lakseoppdrett AS i 2019 til Mowi. Det er bakteppet for at Sven-Jørgen Strømmen er på formuestoppen i Stad. Han jobba sjølv i mange år i selskapet, mellom anna i ei årrekkje som dagleg leiar. No bruker han mykje av tida si på å utvikle nye produkt, som kan vere med på å ta oppdrettsnæringa i ei meir miljøvenleg retning via selskapet Fjord Miljø AS.