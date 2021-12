Serveringsbransjen treng krisehjelp: Ja til lønsstøtte

Nyhende

Venstre meiner lønsstøtte til serveringsbransjen, kulturnæringa og andre næringar råka særskilt av dei nye korona-tiltaka må på plass øyeblikkeleg. Det er nødvendig for å hindre massive permitteringar og store ekstra utgifter i dei bransjane som har blitt hardast råka av korona-tiltak over lang tid. Det handlar om titusenvis av arbeidsplassar for «vanlege folk» over heile landet.



Finansminister og Sp-leiar Vedum sa på NRK Debatten 7/12 at «diskusjonen om lønsstøtte er litt umoden ennå». Det er eg og Venstre sterkt usamd med Vedum i. Ein meir moden diskusjon er vanskeleg å finne. No er situasjonen dramatisk i restaurant- og serveringsbransjen og tilstøytande næringar.



Venstre stør LO, NHO og Virke i kravet om å stille opp for arbeidsplassane i kultur- og serveringsbransjen. Og det må skje raskt. Eg håpar resten av Stortinget er like tydelege i dagane som kjem.



Vi forstår alle trongen for tiltak for å stogge spreiinga av smitte. Men då må vi også stille opp for dei som blir hardast råka av dei. Akkurat no gjeld det særskilt alle som jobbar i serveringsbransjen og tilstøytande næringar. Ei lønsstøtte-ordning til serveringsbransjen og andre særskilt råka næringar må difor etter Venstre sitt syn på plass øyeblikkeleg.