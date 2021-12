Ny elev koronasmitta - i tillegg til ein ny tilsett ved Hogatunet

Nyhende

Ved Nordfjordeid skule har ein ny elev i klasse 1B fått påvist korona med hurtigtest onsdag morgon. - Eleven kan ha vore smittsam på skulen tysdag. Saka vert følgt opp med ny hurtigtesting av medelevane i klassen etter same modell som tidlegare. Eleven har ikkje vore i SFO. Elevar som har nytta same skulebuss som eleven tysdag, er også varsla av skulen og får utdelt hurtigtestar, opplyser kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld.

I tillegg har ein tilsett ved Hogatunet bu- og behandlingssenter fått påvist korona med hurtigtest tysdag kveld.

- Den tilsette har arbeidd i same avdeling som det har vore påvist smitte i førre veke. Den tilsette har testa negativt fleire gongar, men utvikla no milde symptom og fekk positivt svar på hurtigtest. Den tilsette er fullvaksinert. På grunn av dei forsterka smitteverntiltaka i avdelinga gir det nye tilfellet lite risiko for vidare smitte, men det vert likevel gjort fornya testing av andre tilsette og bebuarar ved avdelinga, fortel kommuneoverlegen.