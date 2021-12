Vår felles julefeiring

Nyhende

Dette innlegget er skrive av Magni Flyum, regionleiar i Human-Etisk Forbund.

Jula bør vere ei høgtid som samlar alle, noko vi som samfunn kan sørgje for gjennom å vere meir inkluderande. Det bør vi også vere i skulen.

I den relativt nye rettleiinga frå Utdanningsdirektoratet er det gjort et forsøk på å tydeleggjere retningslinjer retta mot å la elevar i grunnskulen delta på gudstenester i skuletida. Rettleiinga seier mellom anna at «skulegudstenester [ikkje bør] vere ei skuleavslutning». Skulen kan takke ja til invitasjonen frå kyrkja om gudsteneste i skuletida, men det må vere ein føresetnad at skulen då har eit likeverdig og godt tilbod for dei som ikkje ønskjer å delta. Det må ut god og samtidig informasjon om begge arrangementa. I rettleiinga vert det lagt vekt på at alternativet til gudstenesta skal vere et likeverdig alternativ – det vil seie at elevar som brukar fritaksretten skal sleppe å vaske pultar eller gjere lekser medan dei andre er i kyrkja.

Vi i Human-Etisk Forbund har difor nyleg sendt ut vår eiga rettleiing til alle offentlege grunnskular i Noreg, med råd om korleis skulane kan lage inkluderande og likeverdige tilbod som alternativ til kyrkja sine gudstenester i skuletida. Det er sjølvsagt uheldig at det framleis vert halde forkynnande arrangement i fellesskulen vår, samstundes som elevkulla stadig vert meir mangfaldige. Vi håpar difor vi kan bidra til ei meir inkluderande julefeiring for alle, med denne påminninga til skulane.

Jula er eit skattkammer av viktige element for kulturarven vår. Vi håpar skulane vil leggje ned ressursar for å sørgje for at aktivitetane knytt til jula er tilpassa mangfaldet. Elevane kan, til dømes, lære om nissen sin mytologiske verdi i Noreg, og korleis denne spennande karakteren skil seg frå andre europeiske versjonar. Kanskje ein kan vitje ein gammal gard for å høyre om fjøsnissen? Ei rekkje ulike land har sine eigne former for julebakst, kva slags kulturell rolle spelar julebaksten vår? Kva er den historiske bakgrunnen til julekakene våre?

Ved å sørgje for ei inkluderande julefeiring, dyrkar vi kulturen vår. Noreg sin befolkning har eit vidt trus- og livssynsmangfald. Det er uheldig om julefeiringa for elevane våre vert delt opp etter kva slags tru og livssyn ein eventuelt høyrer til, når jula står så sentralt for vår felles kultur.

I eit samfunn som vert meir og meir mangfaldig, treng vi samlande høgtider der alle kan oppleve samhaldet vårt. Dette kan vi gjere gjennom å setje søkjelys på verdiane som står sentralt i jula – solidaritet, omtanke og fellesskap. Det gjer vi gjennom å feire høgtida saman, ikkje kvar for oss.