Stad kommune sel aksjane i Fjordvarme AS til Nordplan AS

– Stad kommune eig og byggjer ut all infrastruktur gjennom Fjordvarme KF. Fjordvarme AS driftar fjordvarmenettet. Det skal dei gjere fram til 2028, sa Ole Starheim som understreka at Stad kommune ikkje er ein strategisk eigar, og at ein på denne bakgrunn tilrådde sal av kommunen sine aksjar til Nordplan AS som strategisk eigar kunne vidareutvikle selskapet.