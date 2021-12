Ingen auke i halleige

Nyhende

Formannskapet i Stad vedtok, som innstilling til kommunestyret, gebyr og betalingssatsar for 2022, og dessutan Nomil sitt framlegg til renovasjonsforskrift og slamforskrift for 2022. Generelt er satsane auka med 2,8 prosent frå 2021. I debatten føreslo Paul Jacob Helgesen at leigesatsane for Eid Idrettshus, Eidahallen og Valhall ikkje vart auka frå 2021 til 2022. Det var resten av formannskapet einige i. Saka går vidare til Kommunestyret for endeleg avgjerd.