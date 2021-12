Fem prosjekt ut på ny høyring

Nyhende

– Bakgrunnen for saka er, som grundig omtalt i Fjordabladet 26. november, at statsforvaltaren krev at kommunen har ei overordna tilnærming til korleis massane frå Stad skipstunnel skal handterast. Vidare at avklaringa av tiltaka må følgje utgreiingskrava i mellom anna plan- og bygningslova og nasjonale føringar for arealforvaltning.