Catwalkshow i Operahuset for første gong

Nyhende

Julia Kröner Venø, tysk motedesignar, lærar og kunstnarisk leiar for «Strikket!» sat opp catwalkshow på Stad Hotell på Leikanger i august i år. Begge dagane var det stinn brakke, og folk tok turen for å få med seg både dei mange lokale modellane og sjølve catwalken. Lokale musikarar bidrog med tradisjonell norsk folkemusikk med eksperimentelt arrangement for catwalkshowet.