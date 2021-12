Kyrkjeverje Synnøve Smørdal Wiik

Går hardt ut mot redusert driftstilskot til Stad kyrkjelege fellesråd

‒ Vi finn det urimeleg at vi må gjere store kutt i budsjettet for 2022, og vi bed om at kyrkja sitt budsjett vert «freda» og at vi får som eit minimum behalde eit driftstilskot som i 2021.