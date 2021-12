Nyhende

‒ Lars Svein Drabløs har tolka spørsmålet mitt fullstendig feil. Det som ligg i spørsmålet er slett ikkje at ein vil nekte folk å flytte hit. Tanken bak spørsmålet var om den kommunen vedkomande flyttar frå har noko økonomisk ansvar i det året vedkomande flyttar, seier Gunvald Ludvigsen, som er lei seg for at han er blitt misoppfatta.